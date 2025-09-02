A linha do tempo que levou Bolsonaro ao banco dos réus - Disputa judicial teve início há cinco anos, quando o ex-presidente, hoje acusado de tentativa de golpe de Estado, passou a alegar fraude no sistema eleitoral. STF inicia o julgamento nesta terça-feira.Em abril de 2020, manifestantes tomaram as ruas de Brasília com clamores explícitos de intervenção militar. Defendiam o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e a reedição do AI-5, o ato institucional mais duro da ditadura militar. O grupo carregava bandeiras do Brasil e entoava músicas a favor do então presidente Jair Bolsonaro.

Naquele momento, porém, não houve invasão a prédios públicos. A disputa girava em torno das medidas de isolamento social impostas pela pandemia da covid-19. Durante o ato, fogos de artifício foram disparados contra a sede do STF. O episódio levou a Procuradoria-Geral da República (PGR) a solicitar a abertura de um inquérito para apurar se os atos seriam antidemocráticos, ou seja, incompatíveis com a Constituição.

O STF acatou o pedido. Na Corte, já corria um inquérito desde o ano anterior para investigar a disseminação de fake news e ameaças a magistrados do Supremo, que proliferavam nas redes sociais.