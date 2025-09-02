Burkina Faso aprova lei que proíbe "práticas homossexuais" - Legislação visa banir a homossexualidade, com infratores sujeitos a penas de dois a cinco anos de prisão. Relações entre pessoas do mesmo sexo são ilegais em 30 dos 54 países africanos.O Parlamento de Burkina Faso aprovou nesta terça-feira (02709) uma lei que proíbe "práticas homossexuais". A legislação, incluída no chamado Código da Pessoa e da Família, foi fortemente criticada por entidades de direitos humanos.

Os transgressores enfrentarão penas de dois até cinco anos de prisão, além de multas. Os reincidentes sem cidadania burquinense serão expulsos do país.

A nova legislação entrou em vigor imediatamente, com os indivíduos em relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo correndo o risco de punição, disse o Ministro da Justiça, Edasso Rodrigue Bayala, na televisão estatal.