[Coluna] Efeito Felca prova necessidade de regulamentar redes

Eca Digital

Falo, claro, do "efeito Felca": a justa indignação que tomou conta do país depois que um vídeo do youtuber Felca denunciando a "adultização" de crianças na internet, o quanto isso era lucrativo e, ainda, o quanto esses vídeos atraíam pedófilos, viralizou. O vídeo gerou manifestações de horror de políticos de todos os campos e impulsionou a aprovação, na semana passada, do Projeto de Lei 2.628/2022, que visa proteger as crianças e os adolescentes em ambientes digitais.

Chamado de "Estatuto Digital da Criança e do Adolescente", ou, "Eca Digital" , o projeto ainda precisa ser sancionado pelo presidente Lula, o que deve acontecer em breve. Ele prevê, entre outras coisas, que as plataformas sejam obrigadas a retirar imediatamente conteúdos que violem os direitos de crianças e adolescentes e o pagamento de multas milionárias caso isso não seja feito.

Mas o "Eca Digital" nem precisou ser sancionado para que canais como o de Taspio fossem deletados. Em reportagem publicada no Estado de S. Paulo, o YouTube confirmou as remoções e afirmou que "conteúdo que visa menores de idade e famílias, mas que contém temas sexuais ou violência, ou que de outra forma coloca em risco o bem-estar emocional e físico de menores, não é permitido" e é retirado da plataforma "assim que é identificado".

Que bom que esses canais finalmente foram deletados. Mas, vamos combinar, eles existiam há anos, a ponto de somarem esses números inacreditáveis. Eles não estavam "escondidos". A remoção só prova que as chamadas "big techs" só agem para apagar conteúdos danosos e que violam leis (esse tipo de exposição já era proibida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente) diante de muita pressão.

Foi preciso que um escândalo nacional fosse criado e que um projeto de lei fosse votado para que canais que expunham crianças fossem deletados do YouTube. Sem isso, nada seria feito. Entendem por que as redes precisam de regulamentação?