[Coluna] Processo contra Bolsonaro pode melhorar imagem do Brasil - Reações no exterior ao julgamento do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado são positivas, o que finalmente melhora a imagem e revigora o soft power do Brasil.É surpreendente como o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro é acompanhado com atenção no exterior. Amigos meus na Alemanha que pouco se interessam pelo Brasil me escrevem para dizer que admiram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ele desafiar o presidente dos EUA, Donald Trump, em vez de adotar uma postura submissa, como os líderes europeus.

O mesmo vale para o julgamento de Bolsonaro. Veículos de imprensa como a revista britânica The Economist dedicam várias páginas para explicar e detalhar o processo. A capa para as Américas da atual edição do semanário, O que o Brasil pode ensinar aos EUA, já diz tudo.

O jornal americano The Washington Post vê no julgamento de Bolsonaro e seus cúmplices até mesmo um ponto de virada histórico para o Brasil. Segundo o diário, é a primeira vez que os participantes de um golpe de Estado vão a julgamento no país. Além disso, acrescenta, a Justiça brasileira não se deixa intimidar por Trump e seus aliados das big techs.