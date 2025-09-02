Como foi o primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro

Em sua fala, o ministro citou diversas vezes a defesa da soberania nacional que, segundo disse, não pode ser "vilipendiada, negociada ou extorquida", por se tratar de um dos fundamentos da República. "O STF sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional, em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, Estado de Direito, a independência do Poder Judiciário nacional e os princípios constitucionais brasileiros."

"Um país e a Suprema Corte só têm a lamentar que se tenha tentado de novo um golpe de Estado, pretendendo-se um estado de exceção e uma verdadeira ditadura. As instituições mostraram sua força e sua resiliência em que pese uma radical polarização política, todos nós devemos afastar com todas as nossas forças e empenho a tentativa de qualquer quebra da institucionalidade", disse Moraes.

"A pacificação do país é desejo de todos nós, mas depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições, não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição federal. E mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado", afirmou.

Gonet refuta hipótese de "vandalismo" no 8 de janeiro

Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu a condenação dos réus afirmando que "os golpes [de Estado] podem vir de fora da estrutura existente de poder como podem ser engendrados pela perversão dela própria".

Dessa forma, ele tentou contraditar um dos principais argumentos da defesa de Bolsonaro, de que não havia um documento assinado por ele que o ligasse à tentativa de golpe. "Não é indispensável que haja ordem assinada pelo presidente da República", mas que a ação se revela "nos atos dedicados ao propósito".