Deslizamento de terra mata ao menos mil no Sudão, diz grupo rebelde - Catástrofe causada por chuvas incessantes destrói vila inteira em área montanhosa de Darfur, afirma grupo rebelde Exército/Movimento de Libertação do Sudão, que pede ajuda à ONU e organizações humanitárias.Um deslizamento de terra arrasou uma vila na região de Darfur, no Sudão, e matou cerca de mil pessoas, comunicou um grupo rebelde que controla a área na noite desta segunda-feira (1º/09).

A tragédia aconteceu no domingo na vila de Tarasin, nas Montanhas Marrah, na região ocidental de Darfur, após dias de fortes chuvas no fim de agosto, comunicou o Exército/Movimento de Libertação do Sudão (MLS), liderado por Abdulwahid al-Nur.

Segundo o grupo rebelde, informações iniciais indicam que apenas uma pessoa sobreviveu. A vila foi "completamente arrasada", acrescentou o grupo, apelando à ONU e a grupos de ajuda internacional para recuperar corpos ainda soterrados.