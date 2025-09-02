Os riscos da adultização de crianças e adolescentes

Porém, dois anos depois da publicação, o vídeo em que Manuela aparecia usando o brinquedo viralizou e teve mais de 100 mil visualizações. "Achei estranho o vídeo ganhar destaque tanto tempo depois de ser postado, mas fiquei feliz e me senti famosa", recorda.

O sentimento mudou dias depois quando a estudante percebeu que seu conteúdo estava ganhando visibilidade por estar sendo compartilhado em redes de pedofilia. No mesmo dia, ela removeu o vídeo nas redes sociais.

"Para mim era um vídeo inocente, mas em alguns momentos eu aparecia de biquíni, nadando com a cauda de sereia. O vídeo começou a ter muitos comentários indicando os minutos em que essas imagens apareciam. Na época, eu fiquei muito impactada, são coisas que a gente só vê na TV, nos jornais e eu não imaginava que poderia acontecer comigo", diz a estudante.

Quando esse episódio aconteceu, Manuela já fazia acompanhamento psicológico e as consequências emocionais foram tratadas imediatamente. Além de apagar o conteúdo, a estudante recorda que também deixou de compartilhar fotos ou vídeos que expusessem seu corpo de alguma maneira. "Eu percebi que as pessoas têm más intenções e a partir do momento que postamos algo na internet não sabemos onde esse conteúdo vai parar e com que olhos as pessoas vão ver aquilo", diz.

Mesmo sempre sendo acompanhada pelos pais e tendo os conteúdos consumidos fiscalizados de perto por eles, a estudante considera que as redes sociais fazem mal, independentemente do tipo de conteúdo que você consome. Além disso, a jovem mudou completamente a forma como enxerga a exposição de crianças no universo online. O que era para ser apenas uma lembrança da adolescência virou prova de que a inocência pode ser facilmente distorcida no ambiente digital.

"A rede social faz muito mal. Eu tenho que de vez em quando parar um pouco, apagar o Instagram, ficar um tempo fora das redes, porque é uma um ambiente muito tóxico que você tem que aprender a filtrar muito o conteúdo e também os comentários que vê. Quando você é criança, você não tem esse tipo de filtro e tudo pode te afetar muito", acrescenta.