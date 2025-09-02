Por que o terremoto no Afeganistão foi tão destruidor?

O epicentro do terremoto foi localizado a uma profundidade de apenas 8 quilômetros. Terremotos que ocorrem a profundidades inferiores a 70 quilômetros são chamados de superficiais e têm um elevado poder de destruição porque a energia liberada atinge a superfície de forma direta e repentina.

No caso de terremotos superficiais, a probabilidade de danos graves aumenta nas zonas de subducção, como são chamadas as áreas geológicas onde uma placa tectônica é empurrada para debaixo de outra, o que frequentemente causa fortes terremotos.

Embora o Afeganistão não esteja localizado numa zona de subducção oceânica, ele está localizado numa zona de colisão, onde um antigo remanescente da placa indiana, nas profundezas do Hindu Kush, afunda lentamente no manto terrestre, desencadeando fortes terremotos.

Composição do solo

Em muitas regiões do Afeganistão, os solos têm baixa coesão ou são constituídos por sedimentos ou camadas de argila. Solos argilosos ou arenosos saturados de água podem se liquefazer durante um terremoto e, em consequência, perdem sua capacidade de suportar cargas. Isso pode fazer com que edifícios afundem ou deslizem. Em paralelo, especialmente após chuvas fortes, a umidade reduz a estabilidade das construções.

Métodos e materiais de construção