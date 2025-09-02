Putin e Xi fecham acordo para novo gasoduto Rússia-China

"Caro amigo, tanto eu como toda a delegação russa estamos felizes por nos encontrarmos mais uma vez com nossos amigos e colegas chineses", disse Putin a Xi em uma reunião bilateral, cujas imagens foram divulgadas no canal oficial do Kremlin no Telegram.

"Nossa estreita comunicação reflete a natureza estratégica das relações entre a Rússia e a China, que estão em um nível sem precedentes", acrescentou o presidente russo.

China confirma acordo por gás russo

Desde o início da guerra na Ucrânia, a China se tornou o principal parceiro econômico do país comandado por Putin, fruto de uma parceria "sem limites" firmada em 2022 para buscar contornar a influência do Ocidente.

A bandeira verde para a viabilização do gasoduto, porém, ainda não estava certa. O projeto pode fornecer 50 bilhões de metros cúbicos adicionais de gás por ano à China através da Mongólia, a partir dos campos de gás de Yamal. Se sair do papel, o país asiático, maior consumidor de energia do mundo, terá mais opções para reduzir sua dependência do gás natural liquefeito (GNL) dos Estados Unidos.

O CEO da estatal russa Gazprom, Alexei Miller, anunciou que um "memorando juridicamente vinculativo" foi acordado após conversas bilaterais entre Xi e Putin em Pequim e de uma reunião trilateral com representante da Mongólia. Os preços ainda não foram definidos.