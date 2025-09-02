Quais países reconhecem o Estado palestino? - Apesar do amplo reconhecimento internacional da Palestina como um Estado, inclusive pelo Brasil, outras nações dizem que só fariam isso como parte de acordo de paz abrangente com Israel.A Bélgica é o mais recente país a sinalizar que irá reconhecer um Estado palestino. O ministro das Relações Exteriores do país, Maxime Prévot, afirmou nesta terça-feira (02/09) que os planos serão anunciados na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 9 de setembro.

Em julho, a França tornou-se o primeiro país do G7 a anunciar a intenção de reconhecer o Estado da Palestina, intensificando a pressão para encerrar o conflito israelense-palestino de quase 80 anos. Na sequência, Reino Unido, Canadá, Malta e Austrália fizeram o mesmo aceno, anunciando que também formalizarão a decisão na reunião anual da ONU.

O reconhecimento desses países depende, em geral, de uma condição: que a Autoridade Palestina conduza reformas profundas. A atual liderança é vista como corrupta e autocrática por muitos palestinos.