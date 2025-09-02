Qual foi o papel da América Latina na Segunda Guerra Mundial

Os argentinos eram grandes exportadores de produtos agropecuários para os britânicos, mas também sediavam empresas de países do Eixo. E o país estava imerso em tensões políticas locais, que resultaram num golpe de estado em 1943, que abriu caminho para a ascensão de um grupo de militares – entre eles o germanófilo Juan Perón – que insistiu na neutralidade, mesmo sob pressão contrária dos EUA. Ainda assim, muitos argentinos simpatizavam com os aliados e 4.000 se voluntariaram para as fileiras de países contra o Eixo.

Em 1944, a posição da junta argentina começou a ser encarada como intolerável pelos americanos, que romperam relações com Buenos Aires, confiscaram bens argentinos nos EUA e a discutiram planos de intervenção no país sul-americano. Só no início de 1945, quando a derrota da Alemanha nazista já era uma questão de poucos meses, o governo argentino começou a rever sua posição. A declaração de guerra contra a Alemanha e o Japão ocorreu em 27 de março do mesmo ano – cinco semanas antes da derrota final dos nazistas.

Depois da declaração, os EUA e outros países aliados restauraram suas relações com Buenos Aires. Mas, por causa da demora, a Argentina, ao contrário do Brasil e México, acabou não se beneficiando de investimentos dos EUA durante o conflito.

Semanas após a rendição da Alemanha, o território argentino ainda foi palco de um último capítulo da atuação da marinha nazista: a chegada de dois submarinos alemães, que aportaram em Mar del Plata e cujos capitães preferiram fugir para a América do Sul em vez de render para tropas aliadas.

México: oposição ao fascismo, participação no Pacífico e arsenal de mão-de-obra

Ao contrário de outros países latinos que mantinham posições ambivalentes ou até simpáticas ao Eixo, o México foi um vocal crítico da Alemanha nazista e da Itália fascista anos antes do ataque japonês a Pearl Harbor. Nos anos 1930, o país havia condenado a invasão italiana da Etiópia, a anexação alemã da Áustria, além de ter se alinhado com facções antifascistas na guerra civil da Espanha.