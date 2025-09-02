Quem é quem no banco dos réus do STF ao lado de Bolsonaro - Primeira Turma do Supremo vai decidir pela condenação ou não do ex-presidente e mais sete ex-membros de seu governo acusados de integrar núcleo central de tentativa de golpe de Estado.Organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito são algumas das acusações que unem o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus em julgamento que começa nesta terça-feira (02/09) no Supremo Tribunal Federal (STF).

Estão previstas cinco sessões para que os ministros da Primeira Turma da corte decidam o destino dos acusados de integrar o chamado "núcleo crucial" da tentativa de golpe ocorrida após a derrota de Bolsonaro nas urnas, em 2022. Se condenados, as penas serão então decididas – elas podem chegar a 43 anos de prisão por réu.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) sustenta que cada um deles, em diferentes níveis, compôs um núcleo estratégico que unia política, inteligência, forças militares e logística em um plano liderado por Bolsonaro para romper a ordem democrática. Todos negam ter participado de atividades criminosas.