Acidente com bondinho em Lisboa deixa ao menos 15 mortos - Elevador da Glória desceu ladeira íngrime da capital portuguesa em alta velocidade e tombou em uma curva. Governo português decreta luto nacional.Pelo menos 15 pessoas morreram e 18 ficaram feridas nesta quarta-feira (03/09) após o Elevador da Glória, uma popular atração turística de Lisboa, descarrilar, segundo a Polícia de Segurança Pública.

O Instituto Nacional de Emergências Médicas informou que cinco dos feridos estão em estado grave, incluindo uma criança.

Alguns dos feridos são estrangeiros, mas o número exato é desconhecido. O embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro Silva, afirmou que nenhum deles é brasileiro.