China busca ultrapassar EUA como superpotência com ambições globais - Regime ostenta poder em desfile militar com presença de Xi Jinping e líderes autocráticos de todo o mundo, ao mesmo tempo que amplia sua influência econômica e política no Sul Global.É uma demonstração de força e poderio militar: o desfile de 12 mil soldados, os sistemas de armas de última geração aptos a serem usados em qualquer lugar do mundo, os sobrevoos de modernas aeronaves e, acima de tudo, o presidente Xi Jinping como líder poderoso e inquestionável na Porta de Tiananmen, acima do enorme retrato do fundador da nação, Mao Tsé-Tung. Essas são as imagens enviadas pela China ao mundo nesta quarta-feira (03/09) na cerimônia que, oficialmente, celebrou os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.

Vinte e seis chefes de Estado e de governo da Ásia, Oriente Médio, África e América Latina testemunharam o espetáculo, com Xi posicionado ao centro, tendo a sua direita o presidente russo, Vladimir Putin, e à esquerda o ditador norte-coreano, Kim Jong-un. Vindos da Europa, além de Putin e seu aliado de Belarus, Alexander Lukashenko, estavam presentes o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, e o presidente sérvio, Aleksandar Vu?i?.

Da América Latina participou o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Já o Brasil foi representando pelo diplomata Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República. A ex-presidente Dilma Roussef, hoje presidente do Banco do Brics, também esteve presente à cerimônia. A instituição tem sede em Xangai.