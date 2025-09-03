Como estão as ex-colônias francesas na África após 65 anos de independência?

Mas basta olhar para o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da ONU para verificar que a situação é precária em muitos deles: oito – incluindo Mali, Burkina Faso, Níger e Chade, todos estados do Sahel – estão quase no fim da lista, na categoria "baixo desenvolvimento humano".

Para cada país há uma combinação específica de motivos para isso, explica o especialista Matthias Basedau, do instituto alemão Giga. Em muitos lugares, o solo não é exatamente fértil, os recursos minerais proporcionam uma prosperidade limitada e as altas taxas de natalidade pressionam ainda mais as demandas por crescimento econômico. E há ainda a instabilidade política.

"Isso pode facilmente levar a um círculo vicioso de conflitos: ou seja, os conflitos levam a uma desaceleração do desenvolvimento, e esta leva a mais conflitos", diz Basedau. No Mali, em Burkina Faso e no Níger, militares tomaram o poder nos últimos anos por meio de golpes de Estado depois que governos civis não terem conseguido quebrar esse ciclo.

Homens fortes, não as instituições

Golpes de Estado são um dos extremos políticos na África francófona, com as transferências de poder pacíficas e democráticas, como a ocorrida no Senegal no ano passado, sendo uma exceção.

No outro extremo do espectro estão os governantes envelhecidos e de mandatos longos, algo também muito comum. Na Costa do Marfim, Ouattara busca um quarto mandato aos 83 anos, enquanto em Camarões, o presidente Paul Biya, aos 92, pretende concorrer pela oitava vez. Já no Togo o presidente Faure Gnassingbé tomou medidas para permanecer no poder por tempo indeterminado: ele agora é presidente do Conselho de Ministros, cargo que ele mesmo havia expressamente inscrito na Constituição e dotado de amplos poderes.