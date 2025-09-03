Como foi o segundo dia de julgamento de Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro

O ex-presidente não compareceu à sessão de julgamento desta quarta-feira. Seu advogado, Celso Vilardi, afirmou que "não há uma única prova" da sua participação na trama golpista e que ele foi "dragado" para os fatos apurados pela Polícia Federal.

Para Vilardi, Mauro Cid, que fez um acordo de colaboração premiada, não é "confiável" e mudou de versão diversas vezes em seus interrogatórios, defendendo que as contradições do tenente-coronel seriam motivos para anulação do acordo.

"Não há uma única prova que atrele o presidente ao Punhal Verde e Amarelo, à Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Aliás, nem o delator, que eu sustento que mentiu, chegou a dizer 'participação em Punhal, em Luneta, em Copa, em 8 de janeiro'. Nem o delator. Não há uma única prova", disse Vilardi.

Ele afirmou ainda que a defesa não teve tempo suficiente para analisar todas as provas colhidas no processo. "Com 34 anos, é a primeira vez que venho à tribuna, com toda humildade, para dizer o seguinte: não conheço a íntegra desse processo. O conjunto da prova? Eu não conheço. São bilhões de documentos. Numa instrução de menos de 15 dias, seguida de interrogatório. A instrução começou em maio, nós estamos em setembro. Quinze dias de prazo para a defesa", disse.

Vilardi argumentou também que não seria possível enquadrar Bolsonaro nos crimes de golpe de Estado e de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, por estarem ausentes a ocorrência de violência ou grave ameaça.