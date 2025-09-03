Como humanos fizeram raposas encolher e galinhas crescer - Estudo que analisou evolução ao longo de 8.000 anos revela que humanos mudaram padrão no tamanho de espécies, com animais selvagens ficando menores e os domésticos maiores.Com o tempo, o tamanho médio de animais muda. Isso é algo normal no processo de evolução. Fatores ambientais podem estimular, às vezes, a diminuição corporal de uma determinada espécie. Um século depois, os descendentes desses animais podem voltar a crescer. Ao longo de milhares de anos, pesquisadores observaram períodos de diminuição e de aumento de tamanho em várias espécies.

Quando humanos chegaram e começaram a criar certas espécies, o tamanho de animais selvagens e domesticados continuou se desenvolvendo nesses mesmos ciclos. Mas esse padrão mudou durante a Idade Média, revelou um estudo da Universidade de Montpellier, no sul da França, divulgado nesta segunda-feira (01/09) na revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences.

Os pesquisadores descobriram que durante a Idade Média e a Era Moderna (aproximadamente de 1.000 a 2.000) houve uma divergência na evolução corporal de animais domésticos e selvagens. "As espécies selvagens ficaram menores, quanto as domesticadas ficaram maiores", afirma a bioarqueóloga Allowen Evin, uma das autoras do estudo.