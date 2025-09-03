Como "red pills" saíram do mundo dos memes e viraram ideologia política - Questões estruturais, como a falta de debate nas escolas, amplificaram subcultura na qual homens reivindicam uma condição de vítimas e promovem misoginia online.Em Matrix, filme de 1999 que virou um clássico da ficção científica, o personagem Neo é obrigado a tomar uma decisão. O membro da resistência Morpheus lhe apresenta duas pílulas. Se Neo engolir a azul, tudo permanecerá igual — uma vida confortável em um mundo de fantasia. Se ele engolir a pílula vermelha, verá a "verdadeira realidade"— um mundo distópico no qual os humanos são escravizados por máquinas. Neo escolhe a pílula vermelha, que traz conhecimento, mas também dor, perda e luta.

A metáfora da pílula se consagrou especialmente em fóruns online voltados para homens, no início dos anos 2000. Primeiro entre os autoproclamados "artistas da sedução", que propagavam técnicas questionáveis de conquista de mulheres, e depois entre movimentos masculinistas, calcados no argumento de que as mulheres estão cada vez mais privilegiadas na sociedade, em detrimento dos homens.

Essas arenas digitais que disseminam misoginia, teorias da conspiração e ideais de autoaperfeiçoamento foram chamadas de "machosfera". Afirmações comuns nessas plataformas incluem a de que o feminismo tomou conta da sociedade para manter os homens oprimidos, ou que os papéis de gênero são determinados biologicamente – as mulheres supostamente "programadas" para desejar homens dominantes e fisicamente superiores, mesmo quando as desvalorizam ou tentam controlá-las.