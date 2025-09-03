Existe ameaça real de intervenção dos EUA na América Latina? - O que as manobras de Donald Trump em sua guerra declarada ao narcotráfico na região buscam e quais suas possíveis consequências? Estratégia também mira interesses geopolíticos e comerciais conflitantes.A mobilização de tropas na fronteira com o México e o envio de navios de guerra para a costa da Venezuela são uma mensagem contundente dos Estados Unidos. Não dá para dizer, contudo, se a estratégia é um blefe para intimidar e demonstrar poder ou o prelúdio de uma intervenção direta.

O episódio mais recente de tensão entre os dois países envolveu a circulação de um vídeo que mostraria militares americanos atirando contra uma embarcação no Caribe que teria partido da Venezuela rumo ao território americano carregada de drogas. O presidente Donald Trump declarou que "11 terroristas" foram mortos na operação. O governo venezuelano acusou os EUA de terem fabricado as imagens por meio de inteligência artificial.

Segundo Tamara Lajtman, doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Buenos Aires, a política externa dos EUA na área do combate ao narcotráfico na América Latina vem desde a década de 1970, conduzida tanto por governos republicanos como democratas.