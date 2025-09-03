Mortes de candidatos da AfD alimentam teorias conspiratórias na Alemanha

O porta-voz de Weidel depois negou que ela tivesse dito essa frase. Mas, no último domingo, ela repostou no X uma mensagem do teórico da conspiração Stefan Homburg no qual ele afirma que a morte dos candidatos era "estatisticamente quase impossível".

Por outro lado, o deputado federal Kay Gottschalk, vice-líder da bancada do AfD no Bundestag (câmara baixa do Parlamento), tentou conter o alance das teorias de conspiração, dizendo não ver motivos de que as mortes não sejam uma coincidência. Até o momento, "essas suspeitas não se confirmam", afirmou ele a um podcast do site Politico.

A revista Compact foi classificada em 2021 como uma publicação extremista pela agência de inteligência interna da Alemanha por disseminar teorias da conspiração, propaganda antivacinação e conteúdo antissemita e islamofóbico, e chegou a ser banida pelo governo federal em 2024, mas conseguiu reverter a ordem na Justiça em junho passado. Outras teorias da conspiração também já serviram para alimentar a base de apoiadores da AfD.

Polícia não vê anormalidades

Para as autoridades policiais, não há indícios de que as mortes estejam conectadas ou tenham sido provocadas por uma conduta criminosa. Em cinco das mortes, nenhuma investigação foi iniciada pois elas ocorreram de forma natural, incluindo uma por ataque cardíaco, uma por falência dos rins e outra por suicídio. Em duas delas foi aberta uma investigação, mas nada de estranho foi encontrado até o momento.

Além disso, segundo a imprensa alemã, oito candidatos de outros partidos também morreram durante a campanha, numa demonstração que os episódios não estão restritos ao partido AfD, embora o partido concentre mais mortos que outras legendas.