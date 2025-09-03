Ritual sagrado indígena no Xingu sufoca com crise climática

Por trás da música e da dança que encerram o luto, no entanto, paira uma ameaça crescente: os múltiplos impactos do desmatamento, da crise climática e da contaminação que já comprometem elementos centrais da celebração.

Floresta ilhada

Criado em 1961, o Parque Indígena do Xingu é a primeira grande reserva demarcada pelo governo brasileiro. Ali vivem hoje 16 povos, cada um com sua língua e tradições, somando pouco mais de 6 mil pessoas em mais de 40 aldeias. O Alto Xingu, região sul da Terra Indígena, reúne onze povos integrados por um sistema cultural comum, do qual o Kuarup é a expressão máxima.

Ao longo das últimas quatro décadas, porém, o entorno do Xingu foi completamente transformado. Estima-se que quase 60 mil quilômetros quadrados de floresta foram derrubados desde os anos 1980 para dar lugar a pastagens e lavouras de soja e milho. De cima, o parque se tornou uma ilha verde cercada por monoculturas.

"Ao todo, perdemos, em 40 anos, o equivalente a uma Ucrânia de floresta amazônica", resume Marcos Rosa, pesquisador do MapBiomas. Ele lembra que o arco do desmatamento (norte do Mato Grosso, sul do Pará e Maranhão) concentrou as maiores derrubadas entre os anos 1980 e 2000. "Essa região consolidou a expansão agropecuária, especialmente nas cabeceiras do Xingu. Hoje, os desmatamentos são mais pulverizados, mas continuam impactando diretamente os rios que abastecem o parque" .

Essa conversão trouxe consequências diretas ao clima local. Árvores amazônicas funcionam como bombas d'água: cada hectare lança na atmosfera até mais do que o dobro de vapor de água que uma mesma área de lavoura. Sobretudo na época das secas, quando retiram água a sete metros de profundidade, contra um metro em média nas plantações. Ao retirar a floresta, o ciclo de chuvas se desorganiza.