Setor aeronáutico brasileiro sai quase ileso de tarifaço

"Estamos crescendo com projetos novos e diversificação", resume Aldo Júnior, vice-presidente de Vendas e Negócios. "Foi uma questão de sobrevivência expandir os negócios", adiciona.

Os fundadores evitaram ficar à mercê do destino da Embraer e fugir das turbulências do setor, como a vivida na década de 1990. Agora, assistem atentos à guerra comercial dos Estados Unidos contra o Brasil, enquanto assinam novos contratos com empresas americanas.

Da era militar ao auge

Os tanques fabricados na Akaer vão movimentar parte dos até 155 jatos executivos previstos para serem entregues pela Embraer até o fim do ano. Eles correspondem à maior fatia da carteira da fabricante, com fila de espera de até três anos para quem quiser comprar um.

Com histórico de fortes solavancos ao longo de seus 56 anos, a empresa vive o seu melhor momento. Até o fim de 2025, até 244 aeronaves serão entregues a clientes do mundo inteiro, incluindo as do segmento de defesa.

Por enquanto, a Embraer passou quase ilesa pelo tarifaço imposto ao Brasil pelo presidente americano, Donald Trump. A ameaça de 50% de sobretaxa sobre todos os itens importados do Brasil, no último momento, ficou em 10% para os aviões da fabricante. Há impacto, ainda assim, e as negociações para zerar este número junto aos americanos seguem, diz Francisco Gomes Neto, presidente da Embraer, em declarações públicas.