A criminalidade nos EUA é maior nas cidades governadas por democratas? - Trump insiste na narrativa de que cidades americanas governadas por democratas têm taxas de criminalidade mais altas do que as governadas por republicanos. Mas há ligação entre criminalidade e administração partidária?O presidente dos EUA, Donald Trump, e os membros de seu governo republicano têm afirmado repetidamente que as cidades governadas por políticos do Partido Democrata apresentam taxas de criminalidade mais altas.

"Se você observar as 25 cidades com maior índice de criminalidade, verá que praticamente todas são governadas por democratas", disse Trump a um repórter que perguntou se ele consideraria enviar a Guarda Nacional para cidades governadas por republicanos que também enfrentam altos índices de criminalidade.

Em seu segundo mandato na Casa Branca, Trump enviou a Guarda Nacional para Washington, declarando que a criminalidade na capital do país estava "fora de controle". Ele já havia enviado forças militares contra manifestantes em Los Angeles, uma ação posteriormente considerada ilegal por um juiz da Califórnia.