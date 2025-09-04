Águas-vivas interrompem operações de usina nuclear na França - Pela segunda vez em menos de um mês, invasão de águas-vivas interrompe funcionamento dos reatores de uma usina no norte do país.Pela segunda vez em menos de um mês, o funcionamento de uma usina nuclear no norte da França teve de ser interrompido devido a uma invasao de águas-vivas.

Desta vez, a usina atingida foi a de Paluel, na Normandia, segundo informou nesta quinta-feira (04/09) a operadora francesa Électricité de France (EDF). As criaturas foram descobertas nos tambores de filtro da estação de bombeamento de água para resfriamento. Como resultado, a produção de energia da usina foi reduzida quase pela metade na noite desta quarta-feira.

A usina nuclear de Paluel é resfriada com água do Canal da Mancha. Espécies de medusas nativas e invasoras aumentaram recentemente devido às temperaturas mais altas da água,. A usina de Paluel está localizada a cerca de 70 quilômetros a nordeste de Le Havre.