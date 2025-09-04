Arte saqueada pelos nazistas: a quem pertencem essas obras?

Junges Mädchen pertence oficialmente hoje à cidade de Hamburgo, integrando o acervo da Kunsthalle há 67 anos. "A pintura chegou ao museu em 1958 como um presente. E é um buraco negro que precisa ser explorado", disse o diretor da galeria de arte, Alexander Klar, à Norddeutscher Rundfunk (NDR).

Segundo informações do acervo digital da Kunsthalle, a doadora na época foi Elsa Doebbeke. Ela era viúva do colecionador de arte Conrad Doebbeke, ex-membro do Partido Nazista e que teria adquirido muitas pinturas, principalmente de proprietários judeus, a preços baixos durante o regime de Hitler.

Em dezembro de 2020, os herdeiros do comerciante judeu Robert Graetz entraram com um pedido oficial de restituição. Graetz era um amante e colecionador de arte berlinense que os nazistas deportaram para Varsóvia em 1942, tendo sido declarado morto em dezembro de 1945. Por muito tempo, houve pouco avanço no assunto: a Kunsthalle, segundo suas próprias declarações, continuou a pesquisar a procedência da obra, enquanto a família Graetz encomendou um projeto de pesquisa.

A derradeira missão da Comissão Consultiva

Por fim, os herdeiros de Graetz decidiram apelar à "Comissão Consultiva em Conexão com a Restituição de Bens Culturais Confiscados em Resultado da Perseguição Nazista, Particularmente de Propriedade Judaica". Desde 2003, a comissão tem sido responsável por recomendar soluções para tais disputas na Alemanha — até agora. Em 1º de dezembro deste ano, afinal, ela será substituída por tribunais arbitrais, conforme acordado pelo governo federal, estados e municípios em janeiro.

O motivo? Ineficiência. Em seus 22 anos de existência, a comissão tomou medidas em apenas 26 casos, um número extremamente pequeno considerando os estimados 200 mil itens de propriedade saqueada pelos nazistas somente na Alemanha. Segundo muitos especialistas, isso se deve principalmente a recursos e estrutura inadequados, bem como à sua falta de base legal e capacidade de execução. A comissão, afinal, só pode tomar medidas se ambas as partes assim o desejarem. Além do mais, suas recomendações não são juridicamente vinculativas.