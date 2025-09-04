Como aliança com China e Rússia beneficia a Coreia do Norte

Antagonizando Moscou e Pequim

"O avô de Kim, Kim Il-sung, foi o fundador do Estado norte-coreano e se tornou conhecido por colocar Pequim contra Moscou nas décadas de 1970 e 1980, buscando os melhores acordos para seu regime", afirmou Dan Pinkston, professor de relações internacionais no campus de Seul da Universidade Troy.

"Kim está radiante por ter sido convidado para o desfile que marca o 80º aniversário da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, porque isso mostra que ele está em um patamar de ser aceito como um parceiro em pé de igualdade", acrescentou Pinkston.

"Kim fez muito por Putin, ao enviar tropas para a guerra na Ucrânia e fornecer armas e munições, então ele claramente acredita que deveria receber alguma reciprocidade. Ele também quer mais liberdade em relação a Pequim, porque seu país tem sido muito dependente da China por um longo tempo. Isso chegou ao ponto em que ele se ressente da China. Ele quer diversificar, o que é prudente do ponto de vista de Kim, mas preocupante para Xi."

Estar ao lado de Xi e Putin em Pequim também é uma oportunidade para Kim jogar as duas potências uma contra a outra, explicou o especialista. "A China não quer que a Coreia do Norte se aproxime demais da Rússia", destacou Pinkston.

Pequim tem sido o aliado mais próximo de Pyongyang desde a Guerra da Coreia de 1950 e, preocupado com a própria segurança, conseguiu, durante grande parte desse tempo, conter os impulsos mais agressivos do regime norte-coreano.