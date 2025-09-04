Deportações estão em alta na Alemanha

Esse número deverá ser ainda maior em 2025. Segundo o Ministério do Interior alemão, 12 mil pessoas foram deportadas apenas no primeiro semestre. Isso significa que Sayim está tendo ainda mais trabalho. O que ele vê às vezes é perturbador, mas é sua função documentar esses incidentes e compartilhá-los com a sociedade.

Recém-saído de cirurgia cardíaca e já no avião

Na apresentação do relatório anual da Diakonie, Sayim citou um exemplo: "Observamos, entre outras coisas, a deportação de uma criança que havia passado recentemente por uma cirurgia cardíaca. E isso aconteceu sem um exame de acompanhamento médico necessário, embora já tivesse sido agendado". Ele diz que gostaria de ver mais sensibilidade e flexibilidade em casos como esse.

O relatório da Diakonie contém recomendações gerais: "Ao deportar pessoas doentes, cada caso individual precisa ser avaliado e monitorado para determinar se essa pessoa realmente tem acesso aos cuidados médicos necessários no país de destino. É importante considerar se a pessoa pode obter, pagar e ter acesso ao tratamento". O relatório diz também que, se houver riscos significativos à saúde, a deportação deve ser suspensa.

As deportações raramente são suspensas por motivos de saúde. Mas isso às vezes ocorre por outras razões. Por exemplo, em alguns casos os pilotos se recusam a decolar se os deportados estão agressivos. A segurança a bordo para todos os passageiros é uma prioridade. É assim que a Polícia Federal, responsável pela segurança nas fronteiras, vê a questão. A Diakonie e a Polícia Federal trabalham juntas nesse sentido há muito tempo na Renânia do Norte-Vestfália.

"A deportação não deve ser realizada a qualquer custo", enfatiza a inspetora-chefe Andrea Hoffmeister, do escritório de imprensa da sede da Polícia Federal na cidade de Sankt Augustin. Ela afirma que todos os policiais envolvidos nas deportações receberam treinamento para isso e que há salas especiais montadas no aeroporto para famílias e crianças.