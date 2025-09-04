Ecologistas e fazendeiros da UE unem-se contra acordo com Mercosul - Comissão Europeia vê oportunidade histórica para ratificar tratado de livre comércio, mas resistência de ambientalistas e agricultores do bloco não diminuirá tão cedo.Ambientalistas e agricultores frequentemente estão em lados opostos no debate sobre políticas públicas, mas na União Europeia (UE) o acordo de livre comércio com o Mercosul uniu ambos em oposição ao texto.

A Comissão Europeia deu na quarta-feira (03/09) um passo importante para ratificar o acordo, que vem sendo negociado há cerca de três décadas. Ele valeria para os 27 países da UE e os quatro membros fundadores do Mercosul: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.

No entanto, o acordo enfrenta resistência de uma ampla gama de entidades e de políticos europeus, que vão tentar bloqueá-lo.