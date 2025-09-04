Macron: 26 países apoiam força de segurança para a Ucrânia - Cúpula em Paris discutiu como aliados ajudariam Kiev a se proteger de investidas russas caso haja acordo para encerrar a guerra. Participação dos EUA e disposição de Putin seguem incertas.Vinte e seis países se comprometeram a apoiar a criação de uma força de segurança que seria enviada à Ucrânia após um eventual acordo com a Rússia que encerre a guerra, com o objetivo de impedir que Moscou volte a atacar seu vizinho, afirmou o presidente francês, Emmanuel Macron, nesta quinta-feira (04/09).

Uma força de garantia para a Ucrânia é um pilar fundamental das garantias de segurança que uma coalizão de países, principalmente europeus, deseja oferecer à Ucrânia se a guerra terminar por meio de um acordo de paz ou um cessar-fogo.

No entanto, também há preocupação crescente de que o presidente russo, Vladimir Putin, não esteja demonstrando interesse em um acordo de paz. Essa preocupação se intensificou após a visita de alto nível de Putin a Pequim nesta semana.