Mudanças climáticas alimentaram incêndios florestais na Espanha e em Portugal - Cientistas afirmam que incêndios devastadores neste verão europeu foram 40 vezes mais prováveis ??devido ao aumento da temperatura global pela queima de combustíveis fósseis.Incêndios florestais intensos que devastaram grandes áreas da Espanha e Portugal neste verão europeu — ceifando pelo menos 8 vidas e forçando a evacuação de dezenas de milhares de pessoas — foram maciçamente alimentados pelas mudanças climáticas, afirma um novo relatório publicado nesta quinta-feira (04/09).

O documento afirma que as mudanças climáticas — impulsionadas principalmente pela queima de petróleo, gás e carvão — tornaram as condições climáticas que alimentaram os incêndios florestais 40 vezes mais frequentes e 30% mais intensas. A análise foi feita pela World Weather Attribution, um grupo de cientistas internacionais que estuda o papel do aquecimento global em eventos climáticos extremos.

A magnitude dos incêndios tem sido "assombrosa", disse Clair Barnes, uma das autoras do relatório e pesquisadora do Centro de Política Ambiental do Imperial College London. "Condições mais quentes, secas e inflamáveis ??estão se tornando mais severas com as mudanças climáticas e estão dando origem a incêndios de intensidade sem precedentes."