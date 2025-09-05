China intensifica repressão a feministas, e elas revidam - Dez anos após a prisão de cinco ativistas feministas, um marco no movimento pelos direitos das mulheres na China, a conscientização aumentou, mas espaço para vozes feministas diminuiu drasticamente.Na véspera do Dia Internacional da Mulher em 2015, cinco jovens ativistas feministas chinesas — Wang Man, Zheng Churan, Li Maizi, Wei Tingting e Wu Rongrong — foram detidas pela polícia em Pequim e Cantão enquanto protestavam contra o assédio sexual nos transportes públicos.

Elas foram acusadas de "provocar brigas e causar problemas", uma ofensa vaga frequentemente usada contra ativistas. O caso das "Cinco Feministas" rapidamente se tornou um divisor de águas para o movimento feminista na China, com repercussão internacional.

Uma das cinco, a ativista Li Maizi (também conhecida como Li Tingting), disse à DW que a detenção deixou cicatrizes duradouras: "Por muito tempo, toda vez que ouvia alguém bater na porta, sentia uma sensação avassaladora de medo".