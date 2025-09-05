[Coluna] A desvalorização docente e o desencanto dos jovens com a educação - Se os principais exemplos de quem chegou à universidade são professores desvalorizados, como convencer jovens de que o ensino superior ainda é caminho de ascensão social?Os jovens estão cada vez mais deixando de associar o acesso à universidade como uma possibilidade real de ascensão social. Na literatura econômica, ainda há uma clara relação entre anos de escolaridade e remuneração financeira. Para além de estatísticas, o foco desta coluna é a percepção dos jovens, algo que, embora subjetivo, não é trivial e não pode ser subestimado.

Há inúmeras variáveis que corroboram com essa desassociação do acesso ao ensino superior com a ascensão social, mas irei focar em uma pouco discutida: a relação da desvalorização docente com a desvalorização do acesso à universidade. Essa relação, embora subestimada, merece nossa atenção.

Para a discussão, os jovens da rede pública serão nosso público de análise. Eles são aqueles que mais poderiam se beneficiar dessa possibilidade de mobilidade social. Esses alunos são oriundos de famílias em que cursar o ensino superior não é um caminho padrão no fim do ensino médio. Assim, no geral, não há exemplos nos núcleos familiares que ascenderam através da educação.