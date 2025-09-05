EUA detêm centenas de sul-coreanos em fábrica da Hyundai - Governo de Donald Trump anunciou ter sido a maior operação contra imigrantes indocumentados desde que voltou à Casa Branca; dos 475 detidos no total, maioria vem da Coreia do Sul.Sul-coreanos suspeitos de trabalhar sem documentação regular nos Estados Unidos eram a maioria das 475 pessoas presas em uma operação policial em uma fábrica de baterias da Hyundai-LG que está sendo construída no estado da Geórgia.

De acordo com Steven Schrank, agente especial do Departamento de Investigações de Segurança Interna em Atlanta, a operação foi a maior realizada até agora em um único local como parte da campanha contra imigrantes do presidente Donald Trump.

Os trabalhadores detidos são acusados de estar no país sem documentos ou de trabalhar de forma irregular. A operação teve como objetivo garantir "condições equitativas para as empresas que cumprem a lei", disse Schrank.