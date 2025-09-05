Japão lança moedas comemorativas do "Dragon Ball" - Mangá, que virou febre e acumula seguidores no mundo inteiro, completou 40 anos e ganhou homenagem da Casa da Moeda japonesa.A Casa da Moeda do Japão anunciou nesta quinta-feira (05/09) o lançamento de dois conjuntos de moedas comemorativas para celebrar o 40º aniversário do mangá Dragon Ball. As peças incluem uma medalha de prata com o protagonista do desenho Goku.

O conjunto principal de moedas de prova consiste em seis peças com curso legal cunhadas em 2025, com valores que variam de 1 a 500 ienes, juntamente com a medalha de prata do Goku na versão criança de um lado e o logotipo do 40º aniversário com acabamento iridescente – que reflete as cores do arco-íris – do outro.

As moedas de moedas são cunhadas com uma técnica especial que confere brilho à superfície e realça nitidamente o relevo de seus motivos, segundo explicou a Casa da Moeda do Japão.