Lula e Von der Leyen falam ao telefone sobre acordo Mercosul-UE - Telefonema ocorreu dois dias depois de o bloco europeu ter dado um passo importante para a ratificação do acordo de livre comércio.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, na manhã desta sexta-feira (05/09), com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, dois dias depois de o bloco europeu ter dado um passo importante para a ratificação do acordo de livre comércio com o Mercosul.

Em nota, o Palácio do Planalto informou que os líderes falaram por cerca de 20 minutos sobre a relação entre o Brasil e a União Europeia, com foco no avanço do acordo comercial, além de temas da agenda internacional, como clima e comércio global.

Lula saudou o envio do acordo Mercosul-UE para apreciação do Conselho Europeu e expressou expectativa de que o tratado seja assinado até o fim de 2025, durante a Cúpula do Mercosul que será realizada no Brasil.