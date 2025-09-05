O que está por trás da onda de protestos na Indonésia? - País enfrenta sua maior onda de protestos em anos, impulsionados por crise econômica e desigualdade. Sociedade civil exige reformas no governo e punição à repressão policial.As imagens da morte do jovem Affan Kurniawan na semana passada chocaram a opinião pública da Indonésia. Elas mostram policiais paramilitares de elite atropelando o entregador de 21 anos com um veículo blindado.

As imagens viralizaram e fizeram com que uma onda de protestos em Jacarta, relacionados a problemas estruturais como aumento da pobreza e uma política percebida como indiferente aos problemas da população, deixasse de ser pacífica.

Confrontos provocaram pelo menos dez mortes, e centenas de pessoas ficaram feridas. A organização Human Rights Watch afirma que mais de 3 mil manifestantes foram detidos até quinta-feira (04/09), e a ONG de direitos humanos KontraS relata que pelo menos 20 pessoas estão desaparecidas.