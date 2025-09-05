O que fez "Guerreiras do K-Pop" se tornar tão popular - Animação sobre banda de k-pop que protege o mundo de demônios é o filme mais assistido da Netflix. Obra brinca com clichês e conquista o público.O filme é estridente, colorido e barulhento. É também louco e bem-humorado, com muitas músicas que grudam na cabeça. É sobre um grupo feminino de k-pop cujas integrantes são mais do que meros produtos refinados da indústria pop coreana: Rumi, Zoey e Mira são Huntr/x. Elas lotam estádios ou simplesmente relaxam no sofá em pijamas de coelhinho, se empanturrando de fast food e curtindo a vida de estrelas pop sem treinamentos rigorosos ou ensaios ininterruptos.

Mas elas também têm outro emprego: caçar demônios. Mais especificamente, os demônios que sugam as almas dos fãs de música para, eventualmente, dominar o mundo. Para isso, o mestre demônio pega cinco de seus leais capangas e os transforma em uma boy band impecável cuja missão é derrubar Huntr/x do Olimpo do pop.

O filme Guerreiras do K-Pop brinca com todos os clichês do mundo do k-pop – e, ao mesmo tempo, os rompe com prazer. Em vez de ídolos disciplinados e impecavelmente vestidos, o filme apresenta três jovens poderosas, excêntricas e bastante teimosas. Elas cometem erros, discutem, riem alto, mesmo com a boca cheia de batatas fritas – e, no final, ainda salvam o mundo.