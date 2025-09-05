O que pode fazer a Alemanha mudar de posição sobre Israel - Países da UE pressionam por sanções a Israel pela guerra na Faixa de Gaza. Alemanha resiste, mas enfrenta crescente pressão interna, externa e risco de isolamento político.Durante uma reunião informal de ministros do Exterior de países da União Europeia (UE) em Copenhague no último fim de semana, um dos temas discutidos – mais uma vez – foi se seria possível – e como – sancionar Israel por suas ações no conflito na Faixa de Gaza.

Embora a gravidade das ações de Israel ainda esteja sendo debatida, a maioria dos observadores já não contesta que a campanha militar israelense em Gaza, lançada após o ataque do grupo radical palestino Hamas em outubro de 2023, resultou em violações do direito humanitário internacional.

Há uma "maioria crescente" de países que apoiam sanções contra Israel, afirmou recentemente a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas. Mas os principais diplomatas da Europa não conseguiram chegar a nenhum tipo de consenso. Alguns expressaram, em conversas privadas, frustração com os países do bloco que estão bloqueando sanções contra Israel.