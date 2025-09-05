Putin e Xi debatem "imortalidade". Ela é possível? - Líderes de Rússia e China conversaram sobre "vida eterna" em Pequim. Terapias para prolongar o nosso tempo na Terra são viáveis? E, sobretudo, isso seria conveniente?Transplantes de órgãos, terapias de rejuvenescimento e uma vida até os 150 anos: durante um desfile militar nesta quarta-feira (03/09) em Pequim que marcou os 80 anos do fim da Segunda Guerra, um microfone captou uma conversa entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o chefe do Kremlin, Vladimir Putin, sobre imortalidade, divagando sobre a "vida eterna".

Os dois autocratas têm 72 anos. Xi está no poder desde 2013, e Putin comanda ou participa diretamente do governo russo há mais de um quarto de século.

Ambos alteraram a Constituição de seus países para poderem governar por mais tempo. E também provavelmente concordam que essas ideias de "vida eterna" não são uma opção para qualquer um – especialmente para as grandes massas.