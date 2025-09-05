Putin: Tropas ocidentais na Ucrânia serão "alvos legítimos"

"É importante que estejamos discutindo tudo isso [...] certamente serão milhares [de soldados] não apenas alguns", disse Zelenski após se encontrar como presidente do Conselho Europeu, António Costa, no oeste da Ucrânia.

As duas declarações ressaltaram o abismo entre Kiev e Moscou, à medida que aumenta o pessimismo ocidental sobre as perspectivas de um fim rápido à guerra da Rússia na Ucrânia.

Coalizão de países discute envio de tropas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem expressando cada vez mais frustração com Moscou. Ele chegou a dizer que seu país parece ter "perdido" a Rússia para uma "sombria" China, após o encontro de Putin com o líder chinês Xi Jinping, em Pequim, no início da semana.

Os comentários do líder russo também foram uma reação às declarações feitas no dia anterior pelos países que integram a chamada Coalizão dos Dispostos – uma aliança informal de cerca de 35 países em prol do fim da guerra – nesta quinta-feira em Paris.

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que 26 países ocidentais estavam preparados para apoiar de alguma forma uma força de segurança após um acordo de cessar-fogo ou de paz entre a Rússia e a Ucrânia, a fim de proteger Kiev de novas agressões. Isso incluiria uma força internacional em terra, mar e ar.