Trump quer renomear Pentágono para Departamento de Guerra - Presidente dos EUA afirmou que mudança seria necessária para transmitir "mensagem forte". Alteração definitiva depende do Congresso.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai renomear o Departamento de Defesa, cuja sede é conhecida como Pentágono, como Departamento de Guerra, anunciou a Casa Branca nesta quinta-feira (05/09).

A mudança não tem efeito legal imediato, porque a renomeação formal de órgãos do governo precisa da aprovação do Congresso. No entanto, Trump pretende usar o novo nome como título secundário.

Segundo a Casa Branca, uma ordem executiva será assinada nesta sexta-feira autorizando o uso de títulos como "secretário de Guerra" em comunicações oficiais, eventos cerimoniais e documentos não oficiais dentro do Poder Executivo.