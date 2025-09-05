UE impõe multa bilionária a Google por práticas abusivas - Gigante da tecnologia foi multada em 2,9 bilhões de euros por favorecer seus próprios serviços de publicidade. Empresa afirmou que recorrerá, enquanto Trump condenou a multa como "discriminatória".A Comissão Europeia impôs nesta sexta-feira (05/09) uma multa de 2,95 bilhões de euros (R$ 18,7 bilhões) ao Google por práticas abusivas de publicidade online.

"O Google abusou de sua posição dominante em tecnologia de publicidade, prejudicando editores, anunciantes e consumidores. Esse comportamento é ilegal de acordo com as regras antitruste da UE", disse a chefe de concorrência da União Europeia, Teresa Ribera.

A comissão ordenou que a gigante tecnológica americana pusesse fim às suas "práticas de auto-preferência" e tomasse medidas para acabar com os "conflitos de interesses" ao longo da cadeia de abastecimento da tecnologia publicitária.