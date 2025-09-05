Uma pintura roubada e os negócios de dois nazistas no Brasil

Kadgien e Haupt chegaram à América do Sul com vistos válidos, carregando fortunas e não fazendo questão de esconder suas identidades. Suas viagens ao Rio de Janeiro, Buenos Aires e outras capitais constavam em listas de chegadas de aviões em jornais, e seus nomes estavam publicamente ligados a várias empresas registradas no Brasil até a década de 1970.

Kadgien e Haupt também não pareciam ter o que temer, especialmente a partir dos anos 1950.

Mesmo atuando na máquina estatal do nazismo, eles nunca encabeçaram listas de procurados. O Centro Simon Wiesenthal, especializado em fugitivos nazistas, nunca elaborou dossiês sobre eles.

Mas, a partir dos anos 2010, décadas depois da morte de ambos, alguns veículos da imprensa alemã e suíça começaram a se debruçar em especial sobre a trajetória de Kadgien e especularam sobre como ele e Haupt conseguiram chegar à América do Sul carregando fortunas.

Isso levantou suspeitas de que eles tenham usado seus antigos cargos e conhecimento para acessar e se apoderar de contas criadas pelo regime nazista em bancos na Suíça, muitas vezes usadas para esconder dinheiro roubado de vítimas do 3° Reich ou de bancos em países ocupados. Segundo escreveu num artigo em 2020 a historiadora suíça Regula Boschsler, esses valores parecem ter sido lavados no Brasil e na Argentina.

Em agosto de 2025, o reaparecimento na Argentina de uma pintura do século 18, tomada durante a guerra da coleção de um judeu holandês, só reforçou a suspeita que os dois alemães tiveram acesso ao butim de guerra do 3° Reich para construir novas vidas na América do Sul. A pintura foi vista por acaso, em uma fotografia que ilustrava o anúncio de venda de uma casa em Mar del Plata. A propriedade está registrada em nome de uma filha de Friedrich Kadgien.