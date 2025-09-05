Viagem à China indica que Kim pode ter escolhido filha para sucedê-lo

Kim Ju-ae, no entanto, pode estar prestes a quebrar essa tradição. No início deste ano, houve sinais de que sua ascensão estava a caminho. Em março, uma reportagem na imprensa estatal sobre uma visita a uma fazenda descreveu Kim Ju-ae como "uma grande pessoa de orientação", um título honorífico geralmente reservado aos líderes mais antigos do regime.

"Filha respeitada"

Até então, Kim Ju-ae era chamada de "filha respeitada" de Kim e fotografada ao lado do pai enquanto ele dava "orientações" em instalações industriais, bases militares e durante exercícios das Forças Armadas. O regime norte-coreano praticamente não revelou mais nada sobre ela, e o pouco que se sabe vem do Serviço Nacional de Inteligência (NIS) da Coreia do Sul, que sugere que ela gosta de andar a cavalo, esquiar e nadar.

Em um relatório divulgado em janeiro do ano passado, o NIS afirmou pela primeira vez que Kim Ju-ae emergia como a sucessora "mais provável" de seu pai, embora tenha ressaltado que ainda permaneciam "muitas variáveis". No entanto, alguns ainda acreditam que uma mulher na liderança do país seria um passo grande demais para a sociedade norte-coreana, mesmo se essa for, de fato, a vontade de seu ditador.

"Há muitas razões pelas quais Kim quer que sua filha seja vista perto dele, e eu ainda diria que não será fácil para Kim Ju-ae assumir o lugar do pai", disse Toshimitsu Shigemura, professor da Universidade Waseda de Tóquio e autor de vários livros sobre a dinastia Kim.

"É conhecido que Kim teme ser alvo de uma tentativa de assassinato, e uma teoria é que ele mantém sua filha por perto acreditando que os EUA não estariam dispostos a matá-la também", disse. "Outro motivo pode ser que ele simplesmente quer exibir sua família para os norte-coreanos comuns, para mostrar que é um pai orgulhoso que quer passar um tempo com sua filha."