Vice-primeira-ministra britânica renuncia após escândalo - Angela Rayner é acusada de sonegar 40 mil libras na compra de uma casa; ela argumenta ter sido mal orientada juridicamente, mas pediu para sair do cargo.A vice-primeira-ministra do Reino Unido, Angela Rayner, renunciou ao cargo nesta sexta-feira (05/09), depois de ter admitido ter pago menos imposto do que o devido na compra de uma casa.

"Aceito que não segui os mais altos princípios na minha recente aquisição imobiliária. Lamento profundamente a minha decisão de não solicitar aconselhamento fiscal adicional, tendo em conta a minha posição como ministra da Habitação e a complexidade da minha situação familiar. Assumo total responsabilidade por este erro", afirmou em sua carta de demissão.

Em resposta, o primeiro-ministro, Keir Starmer, lamentou perder "uma colega de confiança e uma verdadeira amiga durante muitos anos".