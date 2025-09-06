Alimentação saudável é uma questão de impostos, diz ex-FAO - José Graziano da Silva afirma à DW que Brasil é um exemplo para o mundo ao sair do Mapa da Fome da ONU, mas que precisa de vontade política para encarar os mais de 28 milhões de brasileiros em insegurança alimentar."A fome é facilmente resolvida no Brasil se houver vontade política", afirma José Graziano da Silva, 75 anos, ex-diretor da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), ao comentar sobre a saída do Brasil do Mapa da Fome, anunciada no fim de julho pela ONU.

Trata-se da indicação de que menos de 2,5% da população do país está sob risco de subnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente – após três anos estourando esse teto. Graziano comemora o feito, mas não se esquiva dos 28 milhões de brasileiros que ainda vivem experiências de fome em seu cotidiado.

"Acho que o Brasil é um bom exemplo para o mundo e demonstra que é fundamentalmente uma decisão política querer acabar com a fome. Agora temos os meios para fazê-lo."