Crise na França pode se alastrar e impactar União Europeia? - Governo minoritário francês está novamente prestes a cair devido aos planos de austeridade. Questão atual é se a dívida da segunda maior economia da UE pode sair do controle e afetar todo o continente.Sem maioria para colocar em prática seus planos de controlar a dívida pública francesa por meio de cortes no orçamento, o primeiro-ministro François Bayrou tende a perder a votação de confiança marcada para segunda-feira (08/09) no Parlamento – o mesmo ocorreu em dezembro de 2024, quando o governo do conservador Michel Barnier, que havia assumido o cargo há menos de 100 dias, foi derrubado. Praticamente ninguém duvida disso, ao mesmo tempo em que não se sabe o que acontecerá na sequência.

A incerteza paira sobre a possibilidade de novas eleições, como exige o partido de ultradireita Reunião Nacional (RN), e a capacidade de o presidente francês, Emmanuel Macron, conseguir formar um novo governo minoritário.

Os motivos de tudo isso são econômicos: nenhum outro país da União Europeia (UE) está tão endividado em termos absolutos quanto a França. A dívida pública já ultrapassou os 3,35 trilhões de euros, o que corresponde a cerca de 114% do produto interno bruto (PIB). E a taxa de endividamento continua aumentando: especialistas estimam que ela poderá chegar a mais de 125% do PIB até 2030.