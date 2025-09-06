Polícia de Londres prende mais de 300 em ato pró-palestinos - Protesto era a favor da organização Palestine Action, banida pelo Reino Unido sob acusação de causar danos a estruturas militares - veto é classificado como desproporcional por grupos de direitos humanos.Cerca de 300 pessoas foram presas neste sábado (06/09) durante a maior manifestação até agora contra a decisão do Reino Unido de proibir o grupo Palestine Action (Ação Palestina).

No mês passado, 532 pessoas foram presas por participarem de manifestações em defesa da organização, banida em julho sob a legislação antiterrorismo, depois que alguns de seus membros invadiram uma base da Força Aérea Real e danificaram aviões militares.

O grupo, que também tem como alvo empresas de defesa no Reino Unido com ligações com Israel, acusa o governo britânico de cumplicidade no que considera serem crimes de guerra israelenses em Gaza.