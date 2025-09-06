Por que pais devem monitorar os filhos no uso da internet - A garantia de segurança de crianças e adolescentes no ambiente virtual passa ainda pelo diálogo sobre como funcionam as plataformas e pela reivindicação de aplicativos mais éticos.O Brasil é um dos países em que crianças e adolescentes mais passam tempo online. Redes sociais, jogos e outros aplicativos fazem parte da rotina desde muito cedo, e junto com as oportunidades de aprendizado e diversão vêm riscos sérios para a saúde mental, a privacidade e até a segurança física dos jovens.

Pais e responsáveis, no entanto, relatam que se sentem sobrecarregados: não dominam as ferramentas de controle, têm dificuldade em acompanhar as novidades digitais e muitas vezes acreditam — de forma equivocada — que seus filhos já nasceram sabendo usar a internet de forma segura.

Ao mesmo tempo, cresce a pressão sobre as empresas de tecnologia para que assumam sua parcela de responsabilidade na proteção de crianças e adolescentes, o que foi reforçado com a aprovação no Congresso do projeto de lei apelidado de ECA Digital, em referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente.