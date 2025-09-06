Protestos na Sérvia acabam com dezenas de detidos e feridos - Onda de manifestações abala o país desde novembro passado. Colapso de obra pública gerou acusações de corrupção contra o governo do presidente Aleksandar Vucic.A polícia da Sérvia deteve 42 pessoas nas manifestações antigovernamentais que ocorreram na noite desta sexta-feira na cidade de Novi Sad, no norte do país, com confrontos violentos que deixaram dezenas de feridos.

A operação policial para dispersar a multidão, realizada por centenas de agentes, durante a madrugada. "No total, durante os protestos da noite passada, 42 pessoas foram detidas ou levadas. Foram danificados 18 veículos policiais, e uma arma de serviço de um policial foi apreendida", disse neste sábado (06/09) o ministro do Interior, Ivica Dacic, em declarações à emissora pública sérvia RTS.

O ministro acrescentou que 14 policiais ficaram feridos e acusou os manifestantes de terem iniciado os confrontos atirando pedras e paus contra os agentes que cercavam o protesto. Dacic afirmou que se tratou de um "ataque massivo e brutal".